Власти отказались от фейерверка из-за эпидситуации, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Ещё один город Казахстана решил не проводить новогодний салют.
- В целях предупреждения новых случаев заражений граждан при массовых скоплениях, праздничный салют 31 декабря в Атырау не планируется, - сообщили в акимате города.
Фейерверка также не будет в Актау, Костанае, Алматы и Нур-Султане. В Уральске жителей порадуют праздничным салютом.