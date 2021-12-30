Начинается подача воды, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Уральск полностью отключили от водоснабжения По информации пресс-службы акимата Уральска, в полночь авария на трубопроводе была устранена. - Подача воды началась, - отметили в пресс-службе. Порыв трубы холодного водоснабжения произошёл в 16:30 30 декабря в микрорайоне Северо-Восток вблизи дома №19. Для устранения аварии давление воды снизили, однако это не помогло. Спустя два часа коммунальщики вовсе приостановили водоснабжение. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.