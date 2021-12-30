при высоком риске. Она положена врачам, среднему и младшему медперсоналу инфекционных стационаров, включая отделения реанимации, и других стационаров.

среднем риске. Это распространяется на работников лабораторий, специалистов санэпидслужбы, специалистов лаборатории и лаборантов.

низком риске. Эта норма касается врачей, средний и младший медицинский персонал провизорных стационаров; врачей, средний и младший медицинский персонал военно-медицинских подразделений центральных исполнительных органов; а также врачей, фельдшеров и водителей скорой медпомощи, работников приёмных отделений экстренных стационаров.

- Для установления новой доплаты решением республиканской бюджетной комиссией выделены дополнительные средства в сумме 14 млрд тенге, которые доведены до субъектов здравоохранения. При этом оплата данной доплаты врачам, фельдшерам и водителям скорой медицинской помощи производится за фактически отработанную смену при наличии одного и более вызовов к пациенту (пациентам) с подтверждённым диагнозом COVID-19, - пояснили в Минздраве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Соответствующее постановление приняло правительство, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана. Доплаты будут установлены:Предыдущие надбавки за работу в противоэпидемических мероприятиях, которые выплачивались до первого октября 2021 года, являлись временными выплатами. В новых же подходах доплаты внесены в основную часть заработной платы работника и являются выплатами постоянного характера.