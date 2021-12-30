В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью - снег. В дневное время температура воздуха составит -5..-7, ночью похолодает до -11..-13. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается снег. Днём будет -2..-4 градусов, ночью -4..-6 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -9..-11 градусов. Ночью похолодает до -11..-13 градусов. Ветер восточный до 10 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +3..+5 градусов, ночью опустятся до -3..-5 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.

Иллюстративное фото из архива "МГ" На большей части Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на западе и юге страны сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами по республике ожидается туман.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.