Это было необходимо для устранения аварии в микрорайоне Северо-Восток, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Уральск полностью отключили от водоснабжения В ТОО «БатысСуАрнасы» сообщили, что снижение давления не дало возможности устранить аварию и коммунальные службы были вынуждены временно отключить водоснабжение.
- Место и причина повреждения определены. Ремонтные работы ведутся. Прогнозируем в течение 2-3 часов (сообщение было выслано в 18:30) устранить и восстановить водоснабжение, - информировали в пресс-службе предприятия.
Порыв трубы холодного водоснабжения произошёл в 16:30 30 декабря в микрорайоне Северо-Восток вблизи дома №19.