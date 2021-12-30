Юридический консультант и блогер утверждает, что земельный участок в посёлке Зачаганск был продан другой компании после трагедии, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Общественник, блогер и юридический консультант Малик Жумагалиев на своей странице в Facebook
опубликовал документы, согласно которым на момент трагедии (смерть рабочего на производстве)
за ТОО "Караванный путь" числился земельный участок под строительство девятиэтажного дома по улице Монкеулы в посёлке Зачаганск. В решении суда от 24 июня 2019 года о применении реабилитационной процедуры в отношении ТОО "Караванный путь" представлен договор субподряда на строительство девятиэтажного 90-квартирного жилого дома в ПДП между автотрассами Уральск - Атырау и Уральск - Саратов.
– Мало того, суд подтвердил, что согласно данных уполномоченных регистрирующих органов у ТОО имеется земельный участок и зарегистрирован по вышеуказанному адресу. В 2019 году временным управляющим назначается Кайрат Темиргалиев, представивший суду заключение о финансовом положении ТОО, в котором указывает, что должник имеет за собой зарегистрированное движимое и недвижимое имущество. Возникает вопрос, кто и кого держит за дурака? В одном решении от 2019 года суд признаёт наличие у ТОО земельного участка, а в другом решении от 2021 года этот же суд указывает, что земельного участка нет! Нет конечно, это не реабилитационный управляющий Кайрат Темиргалиев бессердечный, а Динара Сахипова с детьми, наверное? - возмутился блогер.
Вместе с тем, из ответа заместителя акима Уральска Мираса Мулкая от 20 сентября 2021 года следует, что земельный участок по улице Монкеулы был передан руководителю ТОО "Караванный путь" Ихсанову, а позже объект был продан ИП "Ирменову". Однако сроки в письме не указаны.
– Более того, суд в решении ссылается на письмо акимата Уральска. К сожалению, ни мастера словесности, ни знатоки казахского языка не смогли перевести зашифрованное послание. Учитывая отсутствие окончаний в некоторых словах и текст с ошибками – возможно, сделано было умышленно. Уважаемый Мирас Мулкай, может вы расшифруете своё письмо и сообщите конкретно, кому изначально выдавался земельный участок - ТОО "Караванный путь" или физическому лицу Ихсанову и даты перерегистрации? Надеюсь теперь понятно, почему медиативное соглашение и соглашение на получение квартиры вдовой Сахиповой и её тремя несовершеннолетними детьми были признаны тем же судом недействительными? Суд даже не стал выяснять - куда исчез земельный участок, не вынес частного определения ни в адрес Темиргалева, ни в адрес прокуратуры, ни в адрес уполномоченного органа в лице ДГД по ЗКО, - подчеркнул Малик Жумагалиев.
Между тем реабилитационный управляющий ТОО "Караванный путь" Кайрат Темиргалиев в разговоре с корреспондентом "МГ" сообщил, что участок по улице Монкеулы, на котором якобы должны были построить многоэтажный дом, фактически никогда не принадлежал их компании.
– Я не могу что-либо говорить о документах, которые опубликованы в Facebook, так как я их не видел. Но одно могу сказать точно: за ТОО "Краванный путь" было всего два участка - это земельный участок в посёлке Зачаганск, на котором уже построен дом и сдан в эксплуатацию в 2016 году, в последующем этот земельный участок передан по кондоминимуму этому же дому. Второй участок находится по адресу Самал, 86, на котором ведутся работы. Больше никаких участков за ТОО "Караванный путь" зарегистрировано не было, я даже могу предоставить справку из ЦОНа, я и в суде показывал. О том, что какой-то участок продан Ирменову могу сказать, что я с ним никакого договора не составлял и никакие документы с ним не подписывал. Если бы участок был, то разговор был бы другой. Как я могу предоставить квартиру в доме, которого нет? - заявил Кайрат Темиргалиев.
К слову, 29 декабря в областном суде прошло судебное заседание по этому делу. Суд отправил документы на экспертизу.
Напомним, речь идет о квартире, которую пообещал выдать подрядчик ТОО "Караванный путь" Динаре Сахиповой
, супруг который погиб при строительстве дома. Мужчина сорвался с девятого этажа и погиб на месте. После трагедии между подрядной организацией, Динарой Сахиповой и её свекровью было заключено медиативное соглашение, согласно которому подрядчик обязуется предоставить семье погибшего квартиру в качестве компенсации в новом доме в посёлке Зачаганск.
