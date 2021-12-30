Потребителям города снизили давление воды, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Уральцев возмущает частое отключение воды из-за аварий Иллюстративное фото из архива "МГ" В ДЧС ЗКО сообщили, что в 16:30 30 декабря в микрорайоне Северо-Восток вблизи дома №19 произошёл порыв трубы холодного водоснабжения диаметром 700 мм.
- В связи с аварией по Уральску снижено давление воды. На ремонтно-восстановительные работы задействованы силы ТОО «БатысСуАрнасы»: 11 работников и пять единиц техники, - говорится в сообщении.
Жители микрорайона рассказали корреспонденту «МГ», что на выше третьего этажа вода не поднимается, а у жителей первых этажей вода идёт тонкой струёй и непрозрачная. Аким города Абат Шыныбеков заверил, что аварию устраняет в течение часа и вновь поднимут давление воды. В Уральске проблемы с водоснабжением наблюдаются уже не первый год. В августе прошлого года без воды также оставалась часть города.