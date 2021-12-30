Ответственные за строительство памятника замакима и глава управления культуры находятся под следствием, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». «Нашумевший» памятник Абаю открыли в Атырау Фото: пресс-служба акимата Атырауской области В пресс-службе акима Атырауской области сообщили, что в городе открылся памятник Абаю Кунанбаеву. В церемонии принял участие аким региона. Высота памятника вместе с постаментом составляет 11 метров. Пять метров отлито из бронзы, остальное сделано из гранитного камня. Проект памятника отбирали в ходе республиканского конкурса. Лучшим был признан проект скульптора Аскара Нартова.
- Атырауским городским отделом культуры, развития языков, физкультуры и спорта был заключён договор с ТОО «Балқыту» на установление памятника Абаю Кунанбаеву на общую сумму 145 млн 1 тенге 66 тиын, - говорится в сообщении акимата.
Авторы telegram-канала Protenge отметили, что в Павлодаре двумя годами раньше поставили точно такой же памятник (тот же поставщик), но он обошёлся бюджету в 55 млн тенге. Памятник Абаю в Атырау фигурирует в уголовном деле о коррупции. 10 декабря стало известно, что заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменову и руководителя областного управления культуры подозревают в получении взятки в размере 4,5 миллионов тенге. 12 декабря следственный суд санкционировал в отношении Хаменовой меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако 21 декабря её арестовали и водворили в следственный изолятор, где она будет находиться до суда. Судебная коллегия приняла во внимание, что Хаменова может оказать давление на участников процесса.