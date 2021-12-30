Бустерная доза мРНК-вакцины защитит от тяжёлого течения при омикроне - Шарман
Точных научных данных пока нет, но предварительные показывают, что самой эффективной будет бустерная доза именно мРНК-вакцины, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Президент Академии профилактической медицины, член американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман в ходе брифинга в РСК Алматы отметил важность ревакцинации при циркуляции в мире омикрон-варианта.
- Я считаю, что на то есть конкретные научные данных, в которых показали, что третья бустерная доза вакцины стимулирует уровень нейтрализующих антител. Более того, третья доза защищает от развития тяжёлых форм, она восстанавливает утерянную иммунную защиту, - сказал профессор.
Выбором вакцин для получения бустерной дозы казахстанцы не избалованы. Как показывают пока ещё не подтверждённые данные, при циркуляции нового варианта COVID-19 наиболее эффективными оказываются мРНК-вакцины, свободного доступа к которым в Казахстане нет.
- Я хотел бы рекомендовать именно мРНК-вакцину. Пока данных по другим видам вакцин недостаточно. Пока лишь было доказано, что векторные вакцины AstraZeneca и Janssen значительно теряют свою иммуногенную активность по отношению к «Омикрону». Что касается инактивированных вакцин, то было бразильское исследование, которое показало, что они существенно теряют свою эффективность. Но пока таких чётких и убедительных данных о том, что бустерная доза инактивированной и векторной вакцины повлияет на защиту, пока этих данных недостаточно. Поэтому, полагаясь на научные данные, я считаю, что ревакцинация бустерной дозы мРНК-вакцины, в частности Pfizer, она эффективно будет защищать людей от тяжёлого течения болезни при омикрон-варианте, - пояснил профессор Шарман.
Ранее Алмаз Шарман прокомментировал ситуацию с доступом к вакцине Pfizer в Казахстане. По его словам, необходимо расширить возрастные показания для прививок этой вакциной.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!