Спасатели дали рекомендации по выбору пиротехнических изделий, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 340 салютов изъяли полицейские Актюбинской области Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы Александр Рау рассказал, что зачастую торговля пиротехникой происходит с уличных лотков. Определить законность точки продажи несложно - деятельность аттестованная, а значит у каждого владельца должна быть аккредитация, выданная департаментом полиции Алматы. Также на каждый товар должен иметься соответствующий сертификат, который даётся на три года.
- Осмотрите упаковку. На ней должны быть указаны наименование, предупреждение об опасности, наименование и место нахождения изготовителя, стандарт или иной документ, в соответствии с которым изготовлено изделие, дата окончания срока годности, опасные факторы и размер опасной зоны, ограничения условий обращения, требования по безопасному хранению и утилизации, инструкция по применению. Все надписи должны быть выполнены на государственном или русском языке, - пояснил Рау.
Точки продажи пиротехники посещают и полицейские, совместно с сотрудниками ДЧС. Только за один вечер в Алмате изъяли более полутора тысяч тонн несертифицированного товара, к административной ответственности привлекли 12 человек. Рейды будут проходить до конца новогодних праздников. В ходе брифинга глава скорой помощи дал рекомендации по оказанию первой медпомощи пострадавшим при взрыве пиротехники.