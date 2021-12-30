В акимате определили места для парковок авто жителей, которые встретят новый год на площади, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Новогодний салют запустят в Уральске Изображение с сайта Pixabay   В пресс-службе акимата Уральска сообщили, что праздничный новогодний концерт на площади Первого Президента начнётся в 20 часов 31 декабря. В 23:00 небо города украсит салют. Для удобства жителей предусмотрели парковочные места. Новогодний салют запустят в Уральске Фото: акимат Уральска Стоит отметить, что фейерверком горожан порадуют власти далеко не всех городов. На сегодня от салюта отказались в Актау, Атырау, Костанае, Алматы и Нур-Султане. Напомним, на празднование Нового года в этом году из городского бюджета выделены семь миллионов тенге. На эти деньги предусмотрено проведение детских утренников, новогодний фейерверк, праздничное оформление города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.