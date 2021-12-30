Почти каждый год в новогоднюю ночь пожарные выезжают на возгорания, вызванные использованием пиротехники, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 340 салютов изъяли полицейские Актюбинской области Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы Александр Рау рассказал, что в среднем в новогодние праздники огнеборцы выезжают на 16 возгораний. 13% из них вызваны использованием пиротехники. По его словам, высокая пожарная опасность пиротехники требует и строгих правил при использовании.
- Категорически запрещается использовать пиротехнику в зданиях, помещениях и сооружениях, близи линий высоковольтной электропередачи, на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий, памятников истории и культуры, в том числе и рынков. Так же запрещено использовать пиротехнические изделия при плохих погодных условиях, - напомнил о правилах безопасности специалист.
Встречать новый год алматинцам приходилось и в компании медиков скорой помощи. Исполняющий обязанности директора Службы скорой медицинской помощи Андрей Ложкин рассказал, что сильного скачка вызовов в праздники они не ожидают. К «рутинной» работе добавятся вызовы о травматизме (зачастую связанные с криминалом) и ожогах пиротехническими изделиями. И лишь спустя 3-4 дня начнутся звонки о тех, кто не следил за качеством продуктов питания в первую ночь года.
- Любой сотрудник экстренных служб сталкивается с последствиями использования пиротехники. И в моей практике были случаи. Наиболее запоминающимся был парень 28 лет, который поднял неразорвавшуюся бомбочку и она взорвалась в руках. Он получил отрыв двух пальцев, их сохранить не удалось, эстетически было не очень приятно, - сказал Андрей Ложкин.
Если неприятность всё же случилась, глава скорой рекомендует не паниковать и немедленно набрать 103. До приезда фельдшеров при возможности стоит смыть все элементы пиротехники проточной холодной водой и приложить к поражённому участку стерильную салфетку или носовой платок. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.