- Категорически запрещается использовать пиротехнику в зданиях, помещениях и сооружениях, близи линий высоковольтной электропередачи, на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий, памятников истории и культуры, в том числе и рынков. Так же запрещено использовать пиротехнические изделия при плохих погодных условиях, - напомнил о правилах безопасности специалист.

- Любой сотрудник экстренных служб сталкивается с последствиями использования пиротехники. И в моей практике были случаи. Наиболее запоминающимся был парень 28 лет, который поднял неразорвавшуюся бомбочку и она взорвалась в руках. Он получил отрыв двух пальцев, их сохранить не удалось, эстетически было не очень приятно, - сказал Андрей Ложкин.

Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы Александр Рау рассказал, что в среднем в новогодние праздники огнеборцы выезжают на 16 возгораний. 13% из них вызваны использованием пиротехники. По его словам, высокая пожарная опасность пиротехники требует и строгих правил при использовании.Встречать новый год алматинцам приходилось и в компании медиков скорой помощи. Исполняющий обязанности директора Службы скорой медицинской помощи Андрей Ложкин рассказал, что сильного скачка вызовов в праздники они не ожидают. К «рутинной» работе добавятся вызовы о травматизме (зачастую связанные с криминалом) и ожогах пиротехническими изделиями. И лишь спустя 3-4 дня начнутся звонки о тех, кто не следил за качеством продуктов питания в первую ночь года.Если неприятность всё же случилась, глава скорой рекомендует не паниковать и немедленно набрать 103. До приезда фельдшеров при возможности стоит смыть все элементы пиротехники проточной холодной водой и приложить к поражённому участку стерильную салфетку или носовой платок. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.