– Во время совместного проживания он с целью оказания психологического давления на малолетнюю падчерицу решил удовлетворить свои половые потребности путем насильственных действий сексуального характера в отношении заведомо малолетней. Подсудимый в отношении девочки совершил иные действия сексуального характера с применением насилия и использованием беспомощного состояния, совершенное неоднократно. Его вина была полностью доказана показаниями свидетелей, потерпевшей, заключениями экспертиз и видеозаписями, переписками в WhatsApp, - сообщили в суде.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области, мужчина обвинялся по статье 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера с применением насилия и использованием беспомощного состояния, совершенное неоднократно в отношении малолетней".Стоит отметить, что прокурор просил назначить подсудимому 20 лет лишения свободы. Между тем, вину свою отчим не признал. В качестве смягчающих обстоятельств суд признал наличие других малолетних детей на иждивении мужчины. В итоге его приговорили к 15 года заключения с пожизненным лишением права занимать должности, связанные с работой с детьми. Приговор суда не вступил в законную силу.