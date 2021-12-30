Иллюминацией город не избалован. Праздничное настроение придают лишь несколько городских ёлок, да хвойные деревья во дворе офисов и торговых центров, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Площадь Исатая и Махамбета, где установлена главная городская ёлка. И украшал её тот самый рабочий, подвешенный на кран.
В ответ на запрос редакции в горакимате сообщили, что в разных местах Атырау установили лесные красавицы – помимо 15-метровой, что на площади Исатая и Махамбета, ещё нарядили ёлки перед драматическим театром (как ранее сообщалось, настоящая ель, посаженная в прошлом году к празднику, всё же не прижилась и её заменили искусственной)
и в Балыкшы перед торговым домом «Акку».
Если не брать во внимание прошлый год, когда 25 декабря в Атырау объявили локдаун, более или менее праздничным и новогодним город был в 2018-м. Тогда Арбат на Привокзальном, бульвар Смагулова ещё не был раскурочен - его начали ремонтировать в 2019 году, и большие ёлки были установлены.
- Для обеспечения экономии бюджетных средств будут использованы прошлогодние новогодние украшения, - сказали нам в акимате.
Однако особо прозорливые горожане не видят прошлогодних иллюминаций и светящихся фигурок.
- Итак никакого настроения нет с этими бесконечными повышениями цен, пенсионного возраста и вообще всего. А тут и город не украшен. Ну создайте вы настроение людям, всё равно бюджетные средства тратятся на никому не нужные вещи, - возмущаются жители Атырау.
К слову, главная ёлка Атырау совсем недавно была самой обсуждаемой
в Казахстане. При ее украшении рабочего подвесили на стрелу крана.
Площадь Исатая и Махамбета
А это бульвар Каиргали Исмагулова и раньше здесь также устанавливали ёлочку
При спуске с Центрального моста тоже всегда была украшенная ёлочка
Да и сам мост прошлые годы был украшен по-новогоднему
Лина ОЙЛОВА
Фото автора