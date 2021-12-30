Иллюминацией город не избалован. Праздничное настроение придают лишь несколько городских ёлок, да хвойные деревья во дворе офисов и торговых центров, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Атыраучане не довольны тем, что город мало украшен по-новогоднему Площадь Исатая и Махамбета, где установлена главная городская ёлка. И украшал её тот самый рабочий, подвешенный на кран. В ответ на запрос редакции в горакимате сообщили, что в разных местах Атырау установили лесные красавицы – помимо 15-метровой, что на площади Исатая и Махамбета, ещё нарядили ёлки перед драматическим театром (как ранее сообщалось, настоящая ель, посаженная в прошлом году к празднику, всё же не прижилась и её заменили искусственной) и в Балыкшы перед торговым домом «Акку». Если не брать во внимание прошлый год, когда 25 декабря в Атырау объявили локдаун, более или менее праздничным и новогодним город был в 2018-м. Тогда Арбат на Привокзальном, бульвар Смагулова ещё не был раскурочен - его начали ремонтировать в 2019 году, и большие ёлки были установлены.
- Для обеспечения экономии бюджетных средств будут использованы прошлогодние новогодние украшения, - сказали нам в акимате.
Однако особо прозорливые горожане не видят прошлогодних иллюминаций и светящихся фигурок.
- Итак никакого настроения нет с этими бесконечными повышениями цен, пенсионного возраста и вообще всего. А тут и город не украшен. Ну создайте вы настроение людям, всё равно бюджетные средства тратятся на никому не нужные вещи,  - возмущаются жители Атырау.
А это бульвар Каиргали Исмагулова и раньше здесь также устанавливали ёлочку Атыраучане не довольны тем, что город мало украшен по-новогоднему При спуске с Центрального моста тоже всегда была украшенная ёлочка Атыраучане не довольны тем, что город мало украшен по-новогоднему Да и сам мост прошлые годы был украшен по-новогоднему Лина ОЙЛОВА Фото автора