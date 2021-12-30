Годовалой Аялы Кумарбековой не стало 21 декабря, и все собранные на укол Zolgensma средства родители решили отдать Фатиме Аскар, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жизнь нашего ребёнка зависит от денег - отец девочки со СМА из Уральска 29 декабря отец Фатимы Канат Куспанов сообщил, что на их банковский счёт поступило 32 миллиона тенге. Оказалось, что эти деньги перечислили родители Аялы Кумарбековой из Усть-Каменогорска. У девочки тоже была спинально-мышечная атрофия и ей собирали деньги укол Zolgensma. Но, к сожалению, малышка не дождалась чуда, и 21 декабря её сердце перестало биться.
– Сбор закрыт, Аялы больше нет. Мы начали собирать деньги 17 июня, за это время с помощью неравнодушных граждан нам удалось собрать 32 миллиона тенге. Промониторив текущие сборы детей с диагнозом СМА, проанализировав страницы, мы решили  перевести всю сумму Фатиме Аскар, у неё самая тяжёлая форма заболевания, - написала мама умершей девочки Алма Кумарбекова.
Но сумма к сбору всё ещё остается непосильной для семьи. Для выздоровления Фатиме необходим укол Zolgensma, стоимость которого составляет один миллиард тенге. Препарат уже попал в Книгу рекордов Гиннеса как самое дорогое лекарство в мире. Ситуацию усложняет то, что Zolgensma вводится только до двухлетнего возраста, а малышке уже исполнился годик. За короткий срок мама и папа Фатимы должны собрать 807 миллионов тенге. На данный момент собрано 193 миллиона тенге. Более полугода родители Фатимы Аскар собирают деньги на лечение дочери, у которой врачи диагностировали тяжёлое заболевание - спинальную мышечную атрофию. Частые визиты к врачам, поездки в клиники, регулярная госпитализация и бесконечные консультации со специалистами стали для них привычным делом. Все, кто желает помочь семье, могут перечислить средства на следующие счета: Kaspi Gold + 7 707 758 71 94 Аскарулы Канат Куспанов (отец Фатимы) Номер карты: 5169 4971 8830 5951 ИИН: 940501301413 Kanat Kuspanov AO "Сбербанк" Карта ном: 4263 4333 4124 8604 8 707 758 71 94 Қанат Куспанов АО Halyk Bank Номер карты: 4405 6397 0456 5488 IBAN: KZ 246010002022461243 Kanat Kuspanov AO Jysan Bank: 5356 5020 0751 4643 8 707 758 71 94 Kanat Kuspanov