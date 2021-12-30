Фото: ДЧС Атырауской области В ДЧС Атырауской области сообщили, что вызов поступил в 00:47 30 декабря. Домашняя кошка забралась на столб по улице Тауке хан. Спуститься самостоятельно она не смогла. При помощью автолестницы пожарные поднялись наверх и спасли животное. Котов огнеборцы спасают третий день подряд. 28 декабря питомца сняли со столба. А ночью 29 декабря мурзик не оценил свои силы и забрался высоко на дерево. Всех спасённых передали хозяевам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.