Летать птица уже никогда не сможет, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Неравнодушный алматинец спас коршуна 28 декабря в редакцию «МГ» обратился житель Алматы Айбек. Он обнаружил сидящую возле дома по улице Грановского крупную птицу. После звонка за пернатым приехал главный специалист Алматинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Профессиональным взглядом он быстро определил, что это чёрный коршун. Птицу доставили в зоологический парк мегаполиса. В зоопарке Алматы нам рассказали, что у птицы поломаны крылья.
- Непонятно, когда и как он был ранен, но, видимо, очень давно. Он передвигался пешком и поэтому у него стёрты и сломаны перья хвоста, кроме этого больные лапы. Вылечить крылья мы уже не сможем и летать он уже никогда не будет. Общее состояние коршуна удовлетворительное, и у него хороший аппетит. Жить теперь он будет в зоопарке, - рассказали в пресс-службе парка.
Пока птица находится на карантине, по окончании которого отправится к своим собратьям.