Скриншот с видео Инцидент произошёл 28 декабря в 50 метрах от берега Актюбинского водохранилища. Toyota Land Cruiser провалился под лёд, пассажир и водитель успели выбраться из машины. На следующий день спасатели вместе с волонтёрами X-Terra внедорожник извлекли из-под воды. На момент спасательных работ в месте провала толщина льда составляла 5-7 сантиметров. Спасатели вновь напоминают, чтобы выйти на лёд безопасно, его толщина должна быть не менее семи сантиметров, для рыбалки - не менее 10, для езды на легковой машине - не менее 20 сантиметров.