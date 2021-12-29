Президент подписал закон о визуальной информации, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Вывески на казахском языке: закон подписал Токаев Изображение с сайта Pixabay На сайте Акорды сообщается, что глава государства подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности». Депутат Берик Абдыгалиулы пояснял, что поправки предусматривают размещение объявлений, рекламы, прейскурантов, ценников, меню, указателей и другой визуальной информации на государственном языке, при необходимости на русском и (или) других языках, если иное не предусмотрено законодательными актами Казахстана. Поправки ранее комментировал заместитель руководителя Администрации президента Даурен Абаев в программе «Открытый диалог».
- Сегодня в наружной рекламе, в вывесках, даже в меню ресторанов, казахский язык не используется, либо используется некорректно, допускаются ошибки. У нас интернет заполнен мемами, в которых высмеивается прямой, калькированный перевод названий, слоганов на казахский язык. В результате получается полная бессмыслица. Поэтому в законе прописано требование по соблюдению аутентичного перевода, норм орфографии, - разъяснял Абаев.
По его словам, это борьба только за качественное и корректное применение государственного языка, за уважительное отношение к нему.