В Уральске синоптики прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит -7..-9, ночью похолодает до -16..-18. Ветер восточный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается снег. Днём будет -1..-3 градусов, ночью -4..-6 градусов. Ветер юго-восточный до 13 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -11..-13 градусов. Ночью похолодает до -23..-25 градусов. Ветер восточный до 12 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +3..+5 градусов, ночью опустятся до -1..-3 градусов. Ветер восточный до 10 метров в секунду.

На западе, востоке и в центре страны сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдет снёг, ожидается усиление ветра с низовой метелью. На остальной территории Казахстана будет погода без осадков.