Уралец погиб после наезда авто возле клуба: уголовное дело прекратили
Дело прекращено в связи с актом об амнистии, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Наезд произошёл 23 октября в 3:30 по улице Сарайшык возле ночного клуба. Выезжая задним ходом, водитель Mersedes наехала на пешехода. Мужчину госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и открытым переломом ноги. 27 октября он скончался, не приходя в сознание.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что дело велось по статье «Нарушение ПДД, вовлёкшее смерть человека».
- Изучение видеозаписей показало, что ДТП произошло в тот момент, когда водитель совершала манёвр заднего хода с поворотом налево, в этот момент потерпевший Айсариев находился с левой стороны, в результате автомашина сбила последнего, от чего потерпевший упал на землю затылочной областью, - говорится в сообщении ведомства.
Медицинское освидетельствование показало, что у водителя признаки опьянения не выявлены, а погибший находился в алкогольном опьянении средней степени.
- 21 декабря уголовное дело прекращено органом досудебного расследования в связи с актом об амнистии, так как уголовное правонарушение относится к категории «небольшой тяжести». С принятым процессуальным решением и материалами уголовного дела участники процесса ознакомлены, - информировали в департаменте.
Законность решения проверила и утвердила прокуратура.
