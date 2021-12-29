будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь, и тем более не бегите;

смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места;

наступать следует на всю подошву;

если вы поскользнулись, присядьте для снижения высоты падения;

в момент падения постарайтесь сгруппироваться, и перекатившись, смягчить удар о землю.

Как проинформировали в ДЧС Атырауской области, 30 декабря на севере и в центре Атырауской области ожидаются низовая метель, туман и гололёд. В Атырау прогнозируют туман и гололёд. Спасатели предупреждают:Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.