Также в регионе прогнозируют туман и гололёд, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сильный гололед, туман и метель ожидаются в ЗКО Как проинформировали в ДЧС Атырауской области, 30 декабря на севере и в центре Атырауской области ожидаются низовая метель, туман и гололёд. В Атырау прогнозируют туман и гололёд. Спасатели предупреждают:
  • будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь, и тем более не бегите;
  • смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места;
  • наступать следует на всю подошву;
  • если вы поскользнулись, присядьте для снижения высоты падения;
  • в момент падения постарайтесь сгруппироваться, и перекатившись, смягчить удар о землю.
