Для продвижения таких платформ злоумышленники используют соцсети.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК предупредило казахстанцев о росте мошенничества в сфере онлайн-инвестиций. По данным ведомства, злоумышленники активно используют социальные сети и создают поддельные инвестиционные платформы.

— С развитием цифровых технологий инвестирование становится доступным инструментом для каждого. Наряду с ростом интереса к инвестициям наблюдается и активность мошенников, маскирующихся под финансовых экспертов. Особенно активно они действуют через социальные сети, — говорится в сообщении.

Как работает схема

Один из самых распространённых сценариев — создание фейковой инвестиционной платформы. Мошенники запускают сайты, которые визуально копируют известные финансовые организации или якобы представляют банки.

Через агрессивную рекламу в соцсетях пользователям обещают высокую доходность за короткий срок даже при минимальных вложениях. Под публикациями размещаются поддельные отзывы «успешных инвесторов». В видеороликах могут использоваться образы известных личностей, созданные с помощью нейросетей.

Главная цель злоумышленников — вызвать доверие и убедить человека перевести деньги на поддельную платформу.

Признаки фейкового проекта

В Агентстве перечислили основные признаки мошеннических схем:

реклама размещается с неофициальных аккаунтов;

ссылка ведёт не на официальный сайт, а на сторонний ресурс;

обещается «гарантированный» высокий доход;

пользователей торопят с принятием решения;

предлагают скачать приложение вне AppStore или Google Play.

Как защитить себя

Специалисты рекомендуют:

проверять наличие лицензии финансовой организации на официальном сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка;

не доверять рекламе без подтверждения информации на официальных сайтах банков и компаний;

не передавать личные данные и не переводить деньги без тщательной проверки платформы.

В ведомстве призвали казахстанцев быть внимательными и не поддаваться на обещания лёгкого и быстрого заработка.