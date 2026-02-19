Во дворе школы «Өнер» в селе Жалпактал появилась настоящая зимняя сказка — учителя и ученики слепили из снега барса и дельфина. Необычные скульптуры уже стали украшением улицы и поводом для гордости сельчан.

В селе Жалпактал учителя школы «Өнер» доказали, что для творчества не существует границ. Зимний день они решили использовать по-особенному — во дворе учебного заведения появились снежные скульптуры, которые уже успели стать украшением села.

Педагоги вместе с учениками слепили из снега барса и дельфина. По их словам, вдохновение рождается не только из красок и кистей — иногда достаточно белого снега и прозрачного льда.

Снежный барс символизирует высоту и свободу, а дельфин — доброту и дружбу. Два образа из разных миров органично «встретились» на одной площадке, превратив школьный двор в настоящую зимнюю сказку.

— Наши учителя с энтузиазмом взялись за это дело и создали красивые работы. Зима — время, когда фантазия может разгуляться. Благодаря стараниям педагогов и учеников обычный снег превратился в яркие арт-объекты, — рассказала директор школы «Өнер» Гүлгүл Бақтыбайқызы.

Она также отметила, что подобные инициативы могли бы стать хорошей традицией. Если среди учреждений и организаций проводить конкурсы на лучшие снежные скульптуры и поощрять участников небольшими призами, зимние улицы села стали бы ещё красивее.