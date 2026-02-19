Мероприятия могут быть приостановлены или запрещены, если их содержание будет включать запрещённые темы.

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки и развития креативных индустрий» подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

Согласно документу, организаторы зрелищных культурно-массовых мероприятий с участием зарубежных коллективов и исполнителей обязаны не позднее чем за 30 рабочих дней до проведения концерта согласовать порядок его реализации с уполномоченным органом.

Кроме того, мероприятия могут быть приостановлены или запрещены, если их содержание будет включать запрещённые темы.

Ранее вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов отмечал, что иностранные артисты, приезжая в Казахстан с гастролями, зачастую не заключали официальные договоры. По его словам, исполнители самостоятельно находили площадки и начинали продажу билетов.

– Теперь как только в рамках гастрольного тура артист начинает планировать концерт, первостепенно должен быть договор и работа с акиматом. Мы же со своей стороны также будем обращать внимание на эти документы, будем местным исполнительным органам помогать. И в договоре будут прописаны обязательства артиста, которые он не должен нарушить. Эти обязательства в первую очередь связаны с композициями, которые он исполняет, чтобы они не подрывали национальный строй нашей страны. Не пропагандировали порнографию, употребление наркотиков, – заявил Кочетов.

Таким образом, новые нормы предусматривают усиление контроля за организацией гастрольных мероприятий с участием иностранных исполнителей и закрепление договорных обязательств на уровне местных исполнительных органов.