Причиной назвали изменения оценок, внесённые учителями.

По информации пресс-службы суда Атырауской области, две выпускницы школы окончили обучение на отлично и получили соответствующие аттестаты. Однако комиссия управления образования отказала им в присуждении «Алтын белгі». Причиной назвали изменения оценок, внесённые учителями. Законные представители девушек обратились в суд.

Суд установил, что:

· с 5 по 11 классы у выпускниц были только отличные оценки — годовые, четвертные и итоговые,

· они успешно прошли итоговую аттестацию и полностью соответствуют требованиям для получения «Алтын белгі»,

· выставление и изменение оценок — это ответственность учителей, поэтому ученицы не могут отвечать за возможные ошибки педагогов,

· управление образования нарушило принципы справедливости и соразмерности, так как возложило негативные последствия на выпускниц без их вины.

Также суд отметил, что по приказу министра образования и науки процедура модерации применяется только при наличии спорных оценок. В этом случае спорных вопросов не было, поэтому требование о проведении модерации оказалось необоснованным.

В итоге суд признал решение комиссии незаконным, отменил протокол заседания в части, касающейся выпускниц, и обязал управление образования повторно рассмотреть вопрос о присуждении знака «Алтын белгі». Атырауский областной суд оставил это решение без изменений. Оно уже вступило в законную силу и подлежит исполнению.