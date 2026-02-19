Жителей просят сообщать о случаях подтоплений.

Как сообщили в пресс-службе акима Уральска, в последние дни в городе наблюдается нестабильная и переменчивая погода, что может повлиять на уровень талых и грунтовых вод.

В случае угрозы подтопления жилых домов горожанам рекомендуется незамедлительно обращаться в городской штаб. Сообщения принимаются по номеру WhatsApp: 8 708 610 32 45, а также по телефону 24-01-94.

При обращении необходимо указать фамилию, имя и отчество, точный адрес и контактный номер телефона, а также по возможности приложить видеоматериалы, подтверждающие факт подтопления.

Власти призвали жителей быть внимательными и оперативно информировать соответствующие службы для своевременного реагирования.