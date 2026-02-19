За рулем двухколесного транспорта находился 14-летний школьник.

15 февраля в Актобе произошло ДТП с участием мопеда и автомобиля Honda. По данным пресс-службы департамента полиции области, ученик 8 класса двигался на мопеде по улице Мустафы Шокая и столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии пострадал 16-летний пассажир мопеда. Подростка доставили в областную детскую больницу.

Выяснилось, что мопед не был зарегистрирован и не имел госномера. За рулём находился 14-летний школьник, который по возрасту не имеет права управлять транспортом — водительского удостоверения у него не было.

Оба транспортных средства отправили на коммунальную стоянку. По факту аварии проводится проверка.

В департаменте полиции Актюбинской области напомнили, что мопеды подлежат обязательной регистрации, а управлять ими можно только с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «A1». Родителей призвали внимательнее следить за детьми и не допускать их к управлению транспортными средствами без прав.