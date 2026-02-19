Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева опубликовано на Aqorda.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил мусульман Казахстана с началом священного месяца Рамадан. Он подчеркнул, что ораза прививает стойкость и терпение, а также взращивает такие лучшие человеческие качества, как скромность, ответственность и добропорядочность.

– От всей души поздравляю вас с началом священного для всех мусульман месяца Рамазан! Для десятков и сотен миллионов людей это время духовного очищения, нравственного самосовершенствования, проявления милосердия и сострадания к ближнему. Духовные ценности Оразы следует воспринимать осознанно, зрело, комплексно оценивая происходящие вокруг нас сложные процессы. И это тоже проявление правильного понимания могущества и милости Всевышнего, – написал президент.

Токаев так же отметил, что Казахстан вступил в эпоху исторической по своей сути трансформации и модернизации. На республиканский референдум представлен проект новой народной Конституции. Это основной закон, определяющий развитие государства по пути прогресса и справедливости.

– Всячески оберегая и поддерживая традиционные духовные и культурные ценности, мы формируем новый национальный менталитет, правильно воспринимающий и поддерживающий такие общественные принципы, как Верховенство права и законности, Порядок и Чистота, Справедливость и Патриотизм. Все эти принципы созвучны вечным ценностям священного Рамазана. В цивилизованном обществе знаний, чистоты, добрых помыслов священный Рамазан обретет новую духовную силу и благотворно повлияет на всех добропорядочных людей. Қасиетті Рамазан құтты болсын, мұсылман жамағаты! - заключил глава государства.

Напомним, священный месяц Рамадан начался 19 февраля и продлится до 19 марта.

