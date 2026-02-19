До этого в течение месяца объём сброса составлял 90 кубометров в секунду.

С 15 февраля из Ириклинского водохранилища в Оренбургской области РФ в реку Жайык начали сбрасывать 139 кубометров воды в секунду, передает Kazinform.

Как сообщил исполняющий обязанности директора Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Рауан Хусаинов, до этого в течение месяца объём сброса составлял 90 кубометров в секунду. По его словам, водохранилище заполнено на 82,5%. Свободная ёмкость составляет 570 млн кубометров.

— Согласно текущему гидрологическому режиму, до 15 марта объём воды в водохранилище планируется довести до 950 млн кубометров. В 2024 году максимальный сброс воды из Ириклинского водохранилища достигал 2 170 кубометров в секунду, во время прошлогоднего паводка — 201 кубометр в секунду. При притоке воды в Жайык свыше 1 800 кубометров в секунду возможен выход воды на пойму и подтопление дачных массивов, — отметил Рауан Хусаинов.

Также он отметил, что по предварительным прогнозам в этом году приток воды в Ириклинское водохранилище составит от 0,7 до 1,3 млрд кубометров при среднем показателе 1,22 млрд. В 2025 году прогноз составлял 1–2 млрд кубометров, фактически поступило 1,180 млрд кубометров.

Ранее сообщалось, что с 15 января из Ириклинского водохранилища в реку Жайык начали сбрасывать 90 кубометров воды в секунду.