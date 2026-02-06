Если в репертуаре артиста есть композиции на запрещённые темы, то госорганы «порекомендуют» ему их не исполнять.

В Казахстане планируют изменить порядок организации концертов иностранных артистов, чтобы усилить контроль над их выступлениями. Об этом рассказал вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов на брифинге в сенате, передает Zakon.kz.

Такая норма внесена в Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки и развития креативных индустрий». Документ сегодня поддержали в Сенате.

По словам вице‑министра, ранее организаторы могли начинать продажи билетов и анонсировать гастроли без предварительного согласования с местными властями, из‑за чего акиматы и профильные министерства могли не знать о планах иностранных исполнителей. Теперь всё будет иначе.

— Теперь механизм будет следующий: как только будет планироваться тур в тот или иной город, первостепенно должен быть договор и должна начинаться работа с акиматом. В договоре будут прописаны обязательства артиста, которые он не должен нарушить. Эти обязательства в первую очередь связаны с композициями, которые он исполняет – чтобы они не подрывали национальный строй нашей страны, не пропагандировали порнографию, употребление наркотиков, то есть весь перечень противоправного контента, который может быть. Если все нормально, артист имеет право выступать в том или ином городе. На наш взгляд, это все логично и правильно, – заявил Кочетов.

Если же в репертуаре артиста есть композиции на такие запрещённые темы, то ему «порекомендуют» их не исполнять.

Источник: Zakon.kz.