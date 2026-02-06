Иван Гапич не только ветеран войны, но и ветеран органов прокуратуры.

Ивану Гапичу исполнилось 103 года. Он — ветеран Великой Отечественной войны и ветеран органов прокуратуры. В поздравлениях отмечается, что его жизненный путь, мужество, преданность долгу и верность идеалам справедливости являются примером истинного патриотизма и служат нравственным ориентиром для нынешнего и будущих поколений сотрудников прокуратуры.

Участвовать в Великой Отечественной войне с немецко-фашистскими захватчиками ему довелось с ноября 1941 года до её победного конца — 9 мая 1945 года. Ранее ветеран рассказывал, что до сих пор в его памяти — жестокие кровопролитные бои за Смоленск и Оршу, Минск и Вильнюс, Каунас и Гумбиннен, а особенно за город-крепость Кёнигсберг.

Значимой наградой для него как солдата стал приказ командования о зачислении в состав сводного фронтового полка для участия в первом параде в честь одержанной Великой Победы над фашизмом. После демобилизации из армии в 1947 году Иван Гапич поступил в Алма-Атинский государственный юридический институт. Окончив его в 1951 году, он начал свою трудовую деятельность в органах прокуратуры Карагандинской области, работая на разных должностях.

В январе 1966 года приказом прокурора КазССР Иван Степанович был направлен в ЗКО первым заместителем областного прокурора. Проработав в этой должности более 20 лет, в конце 1986 года он ушёл на заслуженный отдых.

В общей сложности в органах прокуратуры Казахстана он проработал 35 лет. За добросовестное исполнение служебного долга неоднократно поощрялся приказами Генерального прокурора СССР и прокурора КазССР. Награждён медалью «За трудовую доблесть», почётной грамотой Верховного Совета КазССР. Ему присвоены звания «Почётный работник прокуратуры СССР», «Почётный работник прокуратуры РК» и «Почётный гражданин Уральска». В год 70-летия Великой Победы уважаемому Ивану Степановичу было присвоено звание «Почётный гражданин ЗКО».