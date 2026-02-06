В связи с гололёдом и сильным ветром в ряде западных областей, водителям рекомендуется быть предельно осторожными на трассах и по возможности воздержаться от дальних поездок

Согласно прогнозу РГП «Казгидромет», в Уральске завтра ожидается переменная облачность. Ночью возможен небольшой снег и низовая метель, которая может ухудшить видимость и осложнить ситуацию на дорогах. Температура ночью опустится до -17…-19 °C, днем ожидается около -14…-16 °C. Ветер северо-западный с порывами до 14 м/с.

В Атырау завтра будет облачно, без существенных осадков, однако жителей предупреждают о сильном юго-восточном ветре до 15–18 м/с. Температура воздуха ночью составит -17…-19 °C, днем — около -12 °C.

В Актау погода будет более мягкой, но пасмурной. Осадков не прогнозируется. Температура и ночью, и днем держится в пределах -7…-5 °C. Ветер северо-западный, порывы могут достигать 15–20 м/с.

В Актобе ожидается ясная, но морозная погода без осадков. Температура ночью и днем будет около -16…-18 °C. Ветер умеренный — около 3–8 м/с.