Министерство здравоохранения РК перевело контроль за личными медицинскими книжками работников в цифровой формат, сообщили в пресс-службе ведомства. Новая система запущена в рамках сервисного программного продукта «Санитарно-эпидемиологический надзор» (СПП СЭН) на платформе e-SEN.

Система автоматически отслеживает сроки действия медкнижек и уведомляет работодателей об истечении допуска к работе. Это позволяет оперативно отстранять сотрудников без действующих медицинских осмотров и снижает риски распространения инфекций без выездных проверок.

— Контроль за личными медицинскими книжками является частью единой цифровой системы санитарно-эпидемиологического надзора, внедрённой во всех регионах страны, — отметили в Минздраве.

Платформа объединяет органы санитарно-эпидемиологической службы и бизнес в едином цифровом контуре. В системе уже создан единый реестр с 178 146 объектами и более 95 тысячами предпринимателей, зарегистрировано свыше 104 тыс. пользователей.

Через платформу осуществляется профилактический контроль без посещения объектов. В 2025 году предприниматели загрузили 10 194 отчёта о производственном контроле, по итогам анализа выдана 731 рекомендация по устранению нарушений.

СПП СЭН интегрирован с государственными информационными системами — базами юридических и физических лиц, системами разрешительных документов и учёта проверок. Обмен данными происходит в режиме реального времени, бумажный документооборот полностью исключён.

Аналитические дашборды позволяют формировать рейтинги регионов по своевременности отчётности, выявлять объекты без разрешительных документов и автоматически определять группы риска для планирования проверок.

В 2026–2027 годах планируется внедрение цифрового паспорта объекта — единого профиля с полной историей санитарно-эпидемиологического состояния, включая результаты проверок, нарушения и принятые меры.

Для граждан будет доступен публичный рейтинг санитарного благополучия объектов в сферах общественного питания, образования и услуг. Для бизнеса предусмотрено расширение личных кабинетов с инструментами самоконтроля и электронным получением всех уведомлений, актов и предписаний.

Формирование графиков проверок будет полностью автоматизировано на основе оценки рисков, что исключает субъективный фактор и повышает прозрачность надзора.