Местные предприниматели заявили о давлении акимата.

5 февраля 2026 года Совет по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП «Атамекен» под председательством Каирбека Сулейменова рассмотрел обращения предпринимателей Атырауской области о нарушении прав частной собственности на землю и недвижимость.

Закон допускает принудительное изъятие земли и имущества для государственных нужд только в исключительных случаях и при отсутствии альтернатив. Использовать этот механизм в коммерческих целях запрещено, напомнил заместитель директора Палаты предпринимателей Атырауской области Сакен Жолдыбаев.

Несмотря на это, акимат Атырау принял решения об изъятии земельных участков, принадлежащих предпринимателям Щербакову и Фролову. При этом собственникам не объяснили, в чём именно заключается государственная необходимость, и не рассматривали другие варианты отчуждения. Предприниматели с такими решениями не согласились.

Примечательно, что постановления об изъятии были приняты сразу после неудачных попыток частных компаний выкупить эти участки. Это вызвало у предпринимателей подозрения, что механизм изъятия использовали в коммерческих интересах, что запрещено законом.

Кроме того, решения акимата, по мнению Совета, противоречат земельному и гражданскому законодательству. Процедуры начались без документов, подтверждающих государственные нужды, включая проекты застройки, детальные планы и материалы Генплана.

По словам Сулейменова, такие действия создают административные барьеры для бизнеса, повышают коррупционные риски и подрывают доверие предпринимателей к власти.

Что предложил Совет: