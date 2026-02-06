Предстоящие выходные обещают быть контрастными.

Астрологи подготовили прогноз, объединив знаки по стихиям. Пока одни будут восстанавливать силы после рабочей недели, другим звезды сулят неожиданные встречи и всплеск активности.

Огненные знаки: Овен, Лев, Стрелец

Время для инициативы и движения. Для представителей огненной стихии выходные пройдут под знаком активности. Суббота идеально подходит для занятий спортом, прогулок на свежем воздухе или поездок.

Совет: В воскресенье постарайтесь умерить пыл в общении с близкими — излишняя прямолинейность может привести к мелкому спору. Направьте энергию в созидательное русло, например, на хобби.

Земные знаки: Телец, Дева, Козерог

Комфорт, дом и порядок. Земным знакам захочется замедлиться. Эти дни лучше посвятить обустройству домашнего пространства, покупкам для интерьера или спокойному планированию следующей недели.

Совет: Не игнорируйте сигналы своего тела. Если чувствуете усталость — позвольте себе подольше поспать. Субботний вечер в кругу семьи принесет гораздо больше радости, чем шумная вечеринка.

Воздушные знаки: Близнецы, Весы, Водолей

Встречи, новости и инсайты. Для «воздуха» выходные станут временем коммуникаций. Возможно, вы получите сообщение от старого друга или узнаете новость, которая заставит вас изменить планы на февраль.

Совет: Внимательно фильтруйте информацию в соцсетях и не вступайте в пустые дискуссии. Лучшее применение ваших талантов сейчас — интеллектуальный досуг: книги, кино или интересные лекции.

Водные знаки: Рак, Скорпион, Рыбы

Интуиция и глубокие чувства. Водные знаки будут особенно чувствительны к настроению окружающих. Это прекрасное время для творчества, медитации и романтических свиданий.