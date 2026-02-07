Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.

Как рассказала руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Динара Жанабергенова, в области выявлено 29 подозрительных случаев кори в этом году, из них 25 подтверждены лабораторно. Большинство заболевших — дети до 14 лет (24 случая), а также двое младенцев до года. За аналогичный период прошлого года было выявлено всего два случая.

В департаменте пояснили, что корь — острое вирусное заболевание с высокой температурой, интоксикацией, насморком, воспалением глаз и поэтапной сыпью. Сначала она появляется на лице и шее, затем распространяется на тело и конечности. Отмечаются общая слабость, головная боль, снижение аппетита, нарушение сна.

Главный санитарный врач области дала рекомендации родителям.

проверить, привит ли ребенок от кори;

при отсутствии прививки — пройти вакцинацию.

Если вы или ваш ребенок заболели:

при первых симптомах (повышенная температура, головная боль, слабость, насморк, кашель, сыпь) сразу обратиться к врачу, пройти обследование и строго соблюдать его рекомендации;

при тяжелом состоянии вызвать скорую помощь;

до прихода врача ограничить контакты с окружающими;

при кашле и чихании прикрывать рот и нос салфеткой или платком, чаще мыть руки с мылом;

использовать медицинскую маску;

не заниматься самолечением.

Вакцинация — самый надежный и доступный способ защиты от кори. Призываем своевременно прививать себя и детей, чтобы избежать заболевания и его осложнений.