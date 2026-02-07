Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.

Департамент по защите прав потребителей ЗКО провёл внеплановую проверку субъекта предпринимательства после обращения одного из покупателей. Поводом для жалобы стало отсутствие документов, подтверждающих соответствие продаваемой верхней одежды установленным требованиям.

Как установили специалисты, магазин занимался реализацией пальто и дубленок, однако по запросу клиента продавец не предоставил документ о соответствии товара.

Между тем, как уточнили в ведомстве, такие документы являются обязательными. Согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности продукции лёгкой промышленности», на взрослую верхнюю одежду — изделия второго и третьего слоя — должна оформляться декларация о соответствии, подтверждающая безопасность продукции для потребителей.

По итогам проверки предпринимателя привлекли к административной ответственности и оштрафовали.