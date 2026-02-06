В полиции рассказали о фактах преследования, выявленных в Мангистауской области.

В Мангистауской области полицейские зарегистрировали несколько случаев незаконного преследования граждан — так называемого сталкинга, сообщает Polisia.kz.

В первом случае 13 января через информационную систему «Е-өтініш» в департамент полиции области обратилась женщина 1987 года рождения. В заявлении она указала, что состояла в отношениях с подозреваемым с декабря 2022 года, однако в 2025 году они были прекращены. Несмотря на это, мужчина, по словам заявительницы, «вопреки её воле пытался установить контакт, следил за ней и продолжал незаконное преследование».

По данному факту в отделе полиции Мунайлинского района зарегистрировали уголовное дело по статье о незаконном преследовании. В ходе досудебного расследования установили, что потерпевшая уже ранее обращалась в полицию. В апреле 2025 года подозреваемого привлекли к ответственности за мелкое хулиганство с назначением штрафа, а в мае — арестовали на 15 суток за правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений.

Кроме того, в регионе зарегистрировали ещё один случай сталкинга. 3 февраля в управление полиции Актау обратилась жительница Мангистауской области. Она заявила, что бывший знакомый с октября 2024 года, несмотря на отказ, продолжал её преследовать: звонил с разных номеров, пытался выйти на контакт и приходил к ней домой, на работу и в развлекательные заведения города.

— По словам заявительницы, подозреваемый совершил около 300 звонков с разных номеров, — отметили в полиции.

По этому факту начато досудебное расследование. Установлено, что в отношении мужчины ранее выносили защитное предписание и ставили его на профилактический учёт, однако он продолжил преследование. В результате за нарушение предписания был составлен административный протокол.

В настоящее время подозреваемый водворён в изолятор временного содержания управления полиции Актау. Досудебное расследование продолжается.