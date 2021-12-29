Ограничение вступит в силу пятого января, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Казахстанских родителей призвали не водить детей на праздничные мероприятия в ТРЦ Изображение с сайта Pixabay МВК частично поддержала предложение министерства здравоохранения об усилении карантина.
- Было одобрено предложение Минздрава по принятию дополнительных мер. В частности, уже с пятого января разрешить вход в ТРЦ, торговые дома и караоке только лицам, имеющим «зелёный» статус. А в случае выявления штамма «омикрон» на территории Казахстана и ухудшения эпидситуации, такие же меры будут приняты и в отношении банков, отделений «Казпочты», ЦОНов, спортивно-оздоровительных центров, СПА, бассейнов и так далее, - написал официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев в Facebook.
Напомним, ограничение по входу в ТРЦ и ТД для лиц с безопасным статусом уже действует в нескольких городах Казахстана. Накануне главный санврач ЗКО подписал новое постановление, согласно которому посещать ЦОНы и ТРЦ могут только жители с «зелёным» статусом. Что касается нового штамма, то официально его циркуляция в Казахстане пока не обнаружена. Однако СМИ уже двух стран сообщили о прибывших из Казахстана заражённых омикрон-вариантом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.