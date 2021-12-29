Полицейские предложили купить «АвтоУраган» для дорог ЗКО
Стражи порядка говорят, что установка 40 новых систем автоматической фиксации скорости пошла только на пользу водителям. Но на этом не нужно останавливаться, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Первый заместитель начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин рассказал, что на каждое третье зарегистрированное ДТП приходится один погибший и на каждую аварию по два пострадавших.
- Необходимо сделать вывод, что снижение количества ДТП происходит за счёт дисциплины вождения среди водителей путём ужесточения административных мер, внедрения автоматических систем фиксаций нарушения ПДД и технических средств для регулирования движения на дорогах, - пояснил заместитель начальника ДП ЗКО.
Он напомнил, что недавно в Уральске установили 40 систем автоматической фиксации скорости (они обошлись бюджету в 314 млн тенге), которые значительно улучшили ситуацию в городе.
- Любители высокой скорости охладили свой пыл и подчиняются установленному скоростному режиму, в том числе водители авто, зарегистрированных в России и Армении. Количество ДТП снизилось на 8%, число погибших стабилизировалось. Учитывая положительное влияние этих систем на дорожную обстановку, целесообразно продолжить практику их внедрения, в том числе и в Аксае. Там отмечен рост ДТП. Просим вас поддержать предложение по приобретению системы марки "АвтоУраган-МС" либо его аналога "Кибер-Шериф". Обе системы произведены в России. Стоит отметить, что их можно установить на вновь приобретённые автомобили JAC. Данная система устанавливается на крыши автомашин и позволяет при движении транспортного потока выявлять нарушение скоростного режима в оба направления, а также она направляет предписания на уплату штрафов в автоматическом режиме без участия сотрудников полиции. Получив контроль скоростного режима автомобилей в областном центре, мы уже передислоцировали шесть мобильных комплексов "Аркан" на трассу Уральск - Атырау и Самара - Шымкент, где на протяжении двух месяцев не было допущено ни одного ДТП, - рассказал Жанболат Жаншин.
Приобретение системы позволит осуществлять сплошной контроль в автоматическом режиме на загородных дорогах, считает заместитель начальника ДП ЗКО.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!