На 4,5 миллиона тенге оштрафовали «Казахавтодор» за состояние дорог ЗКО
Только в декабре в ДТП на трассах ЗКО погибли восемь человек, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 29 декабря, первый заместитель начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин рассказал, что с наступлением неблагоприятных погодных условий ситуация на дорогах области резко изменилась.
- В декабре этого года произошло 12 ДТП с тяжкими последствиями, в которых погибли восемь человек и 17 получили различные травмы. Это ещё раз подчеркивает, что содержание дорог в зимний период остаётся на крайне низком уровне. В рамках госнадзора и контроля содержания дорог в этом году проведено 1 482 обследования, в адрес собственников выдано более 1 300 предписаний об устранении недостатков. К административной ответственности привлечены почти две сотни должностных лиц. За неисполнение предписаний четыре раза привлечён к ответственности "Казахавтодор". По трём материалам наложен штраф 4,5 миллиона тенге, - рассказал заместитель главного полицейского ЗКО.
Он привёл в пример практику соседних государств, где дорожная служба приступает к очистке дорог с начала выпадения осадков, не дожидаясь образования на проезжей части наледи, гололёда и снежных заносов. Таким образом у них снижены риски возникновения ДТП.
- Однако у нас это не практикуется. И почасовые прогнозы синоптиков по выпадению осадков не используются. На оперативное реагирование дорожных служб в зимний период влияют такие проблемы как оснащенность "Казахавтодор". Там спецтехника составляет (необходимое количество - прим. автора) 58% и всего лишь 41% находится в рабочем состоянии. Оснащённость быстроходными комбинированными машинами составляет 57%, отсутствуют пескобазы вдоль загородных дорог, - рассказывает Жанболат Жаншин. - К примеру, чтобы посыпать участок подъёма дороги возле посёлка Круглозерное, водителям приходится возвращаться за песком в посёлок Подстепное. Таким образом, тратятся время и ГСМ. В итоге организация ограничивается установкой знаков "Скользкая дорога", с большим опозданием производится посыпка песчано-гравийной смесью, и то лишь на подъёмах и спусках, оставляя большую часть дороги без должного внимания.
По его словам, совсем недавно несвоевременная посыпка дороги песко-соляной смесью привела к заторам большегрузов на затяжном подъёме участка дороги Уральск - Атырау.
- Предлагаю установить пескобазы вдоль загородных дорог, обозначить их места. А для погрузки машины привлечь местную технику через акиматы районов. Только так появится возможность оперативно реагировать на погодные условия, - сказал заместитель начальника ДП ЗКО.
Также Жанболат Жаншин сообщил, на дорогах республиканского значения до сегодняшнего дня не устранены дефекты, влияющие на безопасность дорожного движения.
- Например, на трассе Уральск - Атырау не восстановлены недостающие технические средства регулирования, на автодороге Подстепное - Илек на седьмом километре не устранены выбоины и неровности, за неисполнение данных предписаний "Казахавтодор" уже привлечён к административной ответственности в судебном порядке. На дорогах области в разгар строительного сезона не проводилось ямочного ремонта, установка недостающих дорожных знаков и дорожной разметки. До сегодняшнего дня остаётся не обслуженной автодорога Федоровка - Аксай, по причине несвоевременной организации процедур управления госсакупок по ЗКО, по определению подрядчиков на обслуживание дороги данной категории. Все это длится с июля, - заключил он.
Глава региона Гали Искалиев выразил недовольство относительно несвоевременного выполнения работы обслуживающей дорогу компании.
- То что не хватает техники, об этом мы говорили ещё летом. Нет пескобазы. Вас оштрафовали за ненадлежащее выполнение работы. Так что было сделано, - задал вопрос глава региона. - Началась зима, выпал первый снег и такие проблемы. Мы написали в министерство, чтобы расторгали с вами договор и больше не допускали к содержанию дорог, если не можете обеспечить техникой. По крайней мере по нашей области.
Представители обслуживающей компании отметили, что для очистки дорог будет привлечена техника с Туркестанской области. А для посыпки - машины из ТОО "Жаыйк Таза Кала".
Напомним, после первого снегопада посыпались жалобы на некачественную работу "Казахавтодора". А им на содержание дорог в ЗКО выделили без малого 1,5 млрд тенге.
