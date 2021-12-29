Корпоративы не столь популярны в Алматы - эпидемиолог
Мониторинговые группы пока не выявили нарушений карантина рестораторами, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Заместитель исполняющего обязанности руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов в ходе брифинга в РСК сообщил, что мониторинговые группы в период новогодних праздников работают в усиленном режиме.
- По результатам рейдов, благодаря НПП «Атамекен» и Ассоциации рестораторов, даже проводя корпоративы, рестораторы соблюдают все ограничения: по заполняемости, по наличию «зелёного» статуса, по социальной дистанции. Корпортивы не столь популярны в Алматы, об этом говорят даже сами рестораторы, - сказал Байгабулов.
По его словам, жители мегаполиса предпочитают встречать праздник в кругу семью. Правда и здесь необходимо помнить об ограничениях. Мониторинговые группы могут наведаться и в частные дома.
- Поступали обращения жителей летом и осенью, что семья проводит мероприятие на дому. Если будут звонки, то в коттеджи и дома будут направлены мониторинговые группы, - предупредил Байгабулов.
Напомним, посещать корпоративы могут только лица с «зелёным» статусом. Развлекательное заведение должно быть заполнено лишь наполовину (но не более чем 100 человек).
