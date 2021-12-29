- За 11 месяцев этого года количество ДТП с участием скота увеличилось в два раза. В них погибли пять человек. Мы провели негласные проверки по реагированию местных исполнительных органов и территориальных отделов полиции на сообщения о безнадзорном нахождении скота на дорогах области. Работа в этом направлении находится на крайне-неудовлетворительном уровне. Местными исполнительными органами, кроме оказания содействия в создании загонов и макетов, никаких мер по организации централизованного выпаса скота и его изоляции не принимается, - доложил заместитель начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин на заседании в облакимате.

- 23 ноября на дороге Чапаево - Жанакала заметили 15 голов пасущегося скота. Однако какие-либо меры исполнительными органами приняты не были. В связи с этим мы вынуждены в одиночку проводить отработки. Только 27 и 28 ноября полицейскими ЗКО с дороги Уральск - Атырау отогнана 131 голова крупного рогатого скота на спецстоянки. 17 жителей Акжайыкского района привлечены к административной ответственности за нарушение правил выпаса. Аналогичную работу провёл третьего декабря Теректинский отдел полиции, там обнаружили скот вдоль дороги Посдтепное - Илек. К ответственности привлекли восемь владельцев животных. Районные акиматы самоустранились от работы, - отметил Жанболат Жаншин.

- При обнаружении безнадзорного скота жители области могут звонить и сообщать об этом в 102. Далее полицейские будут оформлять данный факт, а акимы районов должны незамедлительно принимать меры - обеспечить транспортировку животного до штрафстоянки. После установления личности хозяина, ему предъявят штраф. Только так мы справимся и люди задумаются о безнадзорном выпасе домашних животных, - пояснил Гали Искалиев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Таким образом власти хотят сократят количество аварий, произошедших по вине домашних животных.В доказательство своих слов он привёл несколько примеров.Заместитель главы департамента сказал, что теперь разработан алгоритм, согласно которому в работе будут задействованы местные исполнительные органы, ветинспекции и полицейские. Аким ЗКО Гали Искалиев пояснил схему работы.Также глава региона заверил, что сейчас в области уже работают штрафстоянки для животных. Однако многие из них - только формально.