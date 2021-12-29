Полицейские ЗКО начали задерживать домашних животных
Их отправляют в специальные загоны, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Таким образом власти хотят сократят количество аварий, произошедших по вине домашних животных.
- За 11 месяцев этого года количество ДТП с участием скота увеличилось в два раза. В них погибли пять человек. Мы провели негласные проверки по реагированию местных исполнительных органов и территориальных отделов полиции на сообщения о безнадзорном нахождении скота на дорогах области. Работа в этом направлении находится на крайне-неудовлетворительном уровне. Местными исполнительными органами, кроме оказания содействия в создании загонов и макетов, никаких мер по организации централизованного выпаса скота и его изоляции не принимается, - доложил заместитель начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин на заседании в облакимате.
В доказательство своих слов он привёл несколько примеров.
- 23 ноября на дороге Чапаево - Жанакала заметили 15 голов пасущегося скота. Однако какие-либо меры исполнительными органами приняты не были. В связи с этим мы вынуждены в одиночку проводить отработки. Только 27 и 28 ноября полицейскими ЗКО с дороги Уральск - Атырау отогнана 131 голова крупного рогатого скота на спецстоянки. 17 жителей Акжайыкского района привлечены к административной ответственности за нарушение правил выпаса. Аналогичную работу провёл третьего декабря Теректинский отдел полиции, там обнаружили скот вдоль дороги Посдтепное - Илек. К ответственности привлекли восемь владельцев животных. Районные акиматы самоустранились от работы, - отметил Жанболат Жаншин.
Заместитель главы департамента сказал, что теперь разработан алгоритм, согласно которому в работе будут задействованы местные исполнительные органы, ветинспекции и полицейские.
Аким ЗКО Гали Искалиев пояснил схему работы.
- При обнаружении безнадзорного скота жители области могут звонить и сообщать об этом в 102. Далее полицейские будут оформлять данный факт, а акимы районов должны незамедлительно принимать меры - обеспечить транспортировку животного до штрафстоянки. После установления личности хозяина, ему предъявят штраф. Только так мы справимся и люди задумаются о безнадзорном выпасе домашних животных, - пояснил Гали Искалиев.
Также глава региона заверил, что сейчас в области уже работают штрафстоянки для животных. Однако многие из них - только формально.
