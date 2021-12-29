- Документы на награды имеются, но вот внуки молотком ордена поколотили. Здоровье уже не то. Проблемы с дыханием, - посетовал Гавриил Чуб. - Вы для своих лет выглядите очень хорошо. Будете сто лет отмечать, обязательно к вам приеду, - отметил аким ЗКО Гали Искалиев.

- К сожалению, много опекаемых умерли от коронавируса. Это следствие хронических болезней и инвалидности пожилых людей. Мы стараемся создать для них хорошие условия. Сегодня организовали концерт к новому году, - отметил директор центра Арман Даулетов.

Гавриил Чуб - единственный на сегодня ветеран Великой Отечественной войны, проживающий в государственном учреждении. Уроженец Теректинского района служил в контрразведке. Секретный отряд СМЕРШ боролся со шпионами и деверсантами. Сейчас 98-летний мужчина нашел последнее пристанище в казённом доме.Сейчас в медико-социальном учреждении проживает 476 человек. Для них здесь создают все условия.Мероприятие завершилось праздничным концертом. В весёлых хороводах кружились сказочные персонажи, и пожилые люди на время почувствовали себя детьми.