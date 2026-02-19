В школах есть не только комфортные классы, но и кружки со спортивными секциями. О том, сколько это стоит, рассказываем в статье.

По данным справочного сервиса, в Уральске работают около 13 частных общеобразовательных школ. Это альтернатива государственным школам. Они делают упор на индивидуальный подход и современные методы обучения. У каждой — своя программа. Язык преподавания тоже разный: в одних школах обучение ведётся на казахском и русском, в других — на английском, а где-то используется сразу несколько языков.

Стоимость обучения в начальных классах начинается от 75 тысяч тенге в месяц и может доходить до 1,8 миллиона тенге в год. В некоторых школах дополнительно нужно оплатить вступительный взнос — около 10%. Питание в эту сумму обычно не входит.

Дети находятся в школе целый день, домашние задания часто выполняют там же. Помимо комфортных классов, школы предлагают кружки и спортивные секции. После уроков можно заниматься танцами, карате, музыкой или шахматами прямо в школе. В некоторых школах есть бассейн.

В старших классах условия схожие. Школы готовят учеников к экзаменам — как для поступления в казахстанские, так и в зарубежные вузы. Стоимость обучения начинается от 130 тысяч тенге в месяц. Питание и дополнительные курсы оплачиваются отдельно. К слову, в некоторые частные школы для поступления также нужно сдавать экзамены.

В итоге частные школы Уральска предлагают разнообразные условия обучения, а родителям остаётся выбрать то, что лучше всего подойдёт их ребёнку.