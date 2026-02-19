В пятницу, 20 февраля, в Уральске прогнозируют осадки в виде дождя и снега, а также гололёд, низовую метель и туман. Такие данные опубликованы на сайте РГП «Казгидромет».
Уральск
Ночью: -4…-6°C, переменная облачность, дождь и снег, гололёд, низовая метель, туман.
Днём: 0…-2°C, облачно, дождь и снег, гололёд, низовая метель, туман.
Ветер: юго-восточный, 9–14 м/с.
Атырау
Ночью: -1…+1°C, переменная облачность, дождь и снег, низовая метель, гололёд.
Днём: -1…+1°C, переменная облачность, дождь и снег, низовая метель, гололёд.
Ветер: юго-восточный, 7–12 м/с, порывы 15–18 м/с.
Актау
Ночью: +3…+5°C, переменная облачность, небольшой дождь.
Днём: +8…+10°C, переменная облачность, без осадков.
Ветер: северо-западный, 9–14 м/с, порывы 15–20 м/с.
Актобе
Ночью: -9…-11°C, облачно, снег, метель, гололёд.
Днём: -1…-3°C, облачно, снег, гололёд.
Ветер: юго-восточный, 9–14 м/с, ночью порывы 15–20 м/с.