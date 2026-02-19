Он был задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Британская газета The Telegraph сообщила, что полиция прибыла к дому Эндрю Маунтбаттен-Виндзора (брата короля Карла III) и что он был задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением (misconduct in public office) в рамках расследования, связанного с делом Джеффри Эпштейна.

По данным издания, речь идёт об обысках на территории поместья Сандрингем. Также отмечается, что операция прошла в день 66-летия Эндрю.

Тем временем полиция долины Темзы (Thames Valley Police) официально подтвердила арест «мужчины в возрасте около 60 лет из Норфолка» и проведение обысков по адресам в Беркшире и Норфолке, не называя имя задержанного, как это предусмотрено национальными правилами.

В заявлении правоохранители подчеркнули, что дело находится в активной стадии, и попросили соблюдать осторожность в публикациях, чтобы не помешать следствию.