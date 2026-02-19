При зачислении в детский сад обязательно проверяется наличие плановых прививок.

Как рассказала заместитель руководителя управления образования ЗКО Акжаркын Темирханова, для сдерживания распространения кори проводятся семинары и разъяснительная работа по санитарным требованиям.

— Согласно приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 июня 2020 года №254 и статье 85 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», если в средней группе более 10% детей не имеют плановых прививок, организация вправе отказать в приёме невакцинированных детей, — отметила она.

По словам Акжаркын Темирхановой, при зачислении в детский сад обязательно проверяется наличие плановых прививок. Если доля непривитых в группе превышает 10%, детей без вакцинации могут не принять. С родителями проводят разъяснительную работу. Учреждения работают в штатном режиме в рамках действующих требований.

Основные причины отказа от вакцинации:

личные убеждения родителей;

недоверие к вакцине;

негативная информация в СМИ;

медицинский отвод;

религиозные убеждения.

Дошкольные организации области проводят профилактическую работу с родителями, составляют списки отказавшихся от вакцинации и совместно с медицинскими работниками проводят индивидуальные беседы.

Врачи отмечают, что комбинированную вакцину применяют в Казахстане более 10 лет. Её вводят детям с 6 месяцев до 6 лет по Национальному календарю прививок.

Напомним, в Атырауской области 86% заболевших корью — непривитые дети.