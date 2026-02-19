Путешествия могут укрепить отношения — или, наоборот, стать проверкой на прочность. Разные темпы, привычки и ожидания нередко превращают отпуск в повод для конфликтов. Астрологи считают, что избежать лишнего стресса помогает правильный попутчик по гороскопу. В Lady Mail рассказали, какие пары знаков лучше всего «сходятся» в дороге и почему.
Кто с кем совпадает в путешествиях
Овен любит активный отдых и спонтанные решения — ему советуют ехать со Стрельцом, который так же легко поддерживает приключения и насыщенный маршрут.
Телец ценит комфорт, заранее продумывает детали и умеет сделать поездку уютной. Лучшим спутником для него называют Рака, которому тоже важны душевность и спокойный ритм отдыха.
Близнецы обожают новые впечатления и знакомства, но быстро скучают, поэтому им подходит Водолей — такой же любитель свободы и смены планов «на ходу».
Рак — заботливый и эмоциональный попутчик, которому важна атмосфера и тепло. Идеальная пара для него — Рыбы: вместе они настроены на романтику и спокойный отдых.
Лев превращает поездку в праздник, любит красивые места и яркие моменты. Лучше всего рядом с ним будет Весам, которые ценят эстетику и умеют поддерживать настроение.
Дева — «организатор» путешествия: план, порядок и контроль деталей. По мнению астрологов, с ней проще всего Козерогу — практичному и ответственному спутнику.
Весы выбирают гармоничные маршруты и легко идут на компромиссы. Их идеальным партнёром в поездке называют Льва — за лёгкость и атмосферу праздника.
Скорпион предпочитает глубокие впечатления и необычные маршруты. Ему подходит Козерог, который не мешает исследовать мир «по своим правилам» и остаётся надёжной опорой.
Стрелец не выносит скуки и обожает движение — удачная компания для него Овен, чтобы вместе «не сидеть на месте».
Козерог любит осмысленные поездки и чёткий план. В статье отмечают, что с Девой ему особенно комфортно — оба ценят порядок и продуманность.
Водолей выбирает нестандартные направления и свободу передвижения — лучший попутчик для него Близнецы, которые тоже готовы к спонтанным идеям.
Рыбы мечтают о романтичном отпуске и вдохновляющей атмосфере. По мнению астрологов, им идеально подходит Рак, с которым легко создать уют и «тепло вдвоём».