Астрологи назвали самые удачные пары знаков Зодиака для путешествий, с которыми отдых пройдет комфортно и без конфликтов.

Путешествия могут укрепить отношения — или, наоборот, стать проверкой на прочность. Разные темпы, привычки и ожидания нередко превращают отпуск в повод для конфликтов. Астрологи считают, что избежать лишнего стресса помогает правильный попутчик по гороскопу. В Lady Mail рассказали, какие пары знаков лучше всего «сходятся» в дороге и почему.

Кто с кем совпадает в путешествиях

Овен любит активный отдых и спонтанные решения — ему советуют ехать со Стрельцом, который так же легко поддерживает приключения и насыщенный маршрут.

Телец ценит комфорт, заранее продумывает детали и умеет сделать поездку уютной. Лучшим спутником для него называют Рака, которому тоже важны душевность и спокойный ритм отдыха.

Близнецы обожают новые впечатления и знакомства, но быстро скучают, поэтому им подходит Водолей — такой же любитель свободы и смены планов «на ходу».

Рак — заботливый и эмоциональный попутчик, которому важна атмосфера и тепло. Идеальная пара для него — Рыбы: вместе они настроены на романтику и спокойный отдых.

Лев превращает поездку в праздник, любит красивые места и яркие моменты. Лучше всего рядом с ним будет Весам, которые ценят эстетику и умеют поддерживать настроение.

Дева — «организатор» путешествия: план, порядок и контроль деталей. По мнению астрологов, с ней проще всего Козерогу — практичному и ответственному спутнику.

Весы выбирают гармоничные маршруты и легко идут на компромиссы. Их идеальным партнёром в поездке называют Льва — за лёгкость и атмосферу праздника.

Скорпион предпочитает глубокие впечатления и необычные маршруты. Ему подходит Козерог, который не мешает исследовать мир «по своим правилам» и остаётся надёжной опорой.

Стрелец не выносит скуки и обожает движение — удачная компания для него Овен, чтобы вместе «не сидеть на месте».

Козерог любит осмысленные поездки и чёткий план. В статье отмечают, что с Девой ему особенно комфортно — оба ценят порядок и продуманность.

Водолей выбирает нестандартные направления и свободу передвижения — лучший попутчик для него Близнецы, которые тоже готовы к спонтанным идеям.

Рыбы мечтают о романтичном отпуске и вдохновляющей атмосфере. По мнению астрологов, им идеально подходит Рак, с которым легко создать уют и «тепло вдвоём».